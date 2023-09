Al termine di Lecce-Napoli, Federico Baschirotto, difensore dei pugliesi, ha parlato così a Dazn: "La differenza tra le due squadre in campo? Il risultato è un po' bugiardo, poi noi abbiamo fatto piccoli errori che hanno permesso al Napoli di fare quattro gol. Loro hanno qualità importante, ma noi abbiamo le carte in regola per giocarcela e bisogna avere coraggio anche nel perdere palla e riconquistarla subito".