Interpellato sulla questione mercato, il difensore del Lecce Federico Baschirotto ha voluto precisare quale sarebbe il suo impatto in un club con obiettivi diversi dalla salvezza: "Mettetemi in una grande squadra e poi vediamo. Mettermi in gioco non mi ha mai messo paura, di sicuro non mi tiro indietro", ha detto a PL Night.