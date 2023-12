Il difensore del Lecce Federicoha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l'Atalanta. Di seguito le dichiarazioni:- ". Sono una squadra tosta, una big a tutti gli effetti. Come lo scorso anno abbiamo raccolto 2 vittorie, possiamo farlo anche questa stagione. Hanno un grande attacco e fanno tante rotazioni. Ci manca Pongracic ma il mister lo sostituirà a dovere".- "perché non l'ho mai affrontato. È un grande attaccante. Speronon si inventi qualche gol perché ha lo spirito del".- "Cosa ti è rimasto di questo 2023?, la... e spero la vittoria di dopodomani".- "Come viviamo la. Seguiamo le indicazioni del mister, tutti devono dare il massimo per sé stesso, per la squadra e per i tifosi. Dobbiamo farci trovare pronti".- ", però posso solo auguragli il meglio".- ", la prima squadra a cui ho segnato in Serie A".- "Il rigorebensì alla prestazione. Abbiamo avuto situazioni per far meglio".- ", la società è ambiziosa come me e speriamo di toglierci soddisfazioni insieme. Intanto facciamo 6 punti nel girone di andata".