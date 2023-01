Il centrocampista del Lecce Alexis Blin ha parlato a Dazn dopo il pareggio con lo Spezia:



"È stata una partita difficile da giocare, soprattutto nel primo tempo in cui abbiamo meritato un po' di più. Nel secondo è stato più difficile, siamo contenti perché non è mai facile giocare con lo Spezia. La traversa? Peccato, volevo fare gol in Serie A, ma ci riproverò".



SENZA HJULMAND - "Morten è il nostro capitano, è un giocatore top e quando gioca siamo più forti. Oggi non c'era e abbiamo dovuto are senza di lui e per me abbiamo fatto una bella gara. Non prendere gol con due attaccanti forti è una bella prestazione, torniamo a casa con un punto e non perdiamo da cinque partite. Maleh è un buon ragazzo, buon giocatore. Deve entrare nella squadra e con tempo sarà un valore aggiunto".