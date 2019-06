Doppio obiettivo per il Lecce che, secondo la Gazzetta dello Sport, sta preparando un blitz in Tuchia in programma lunedì per provare a convincere l'attaccante del Besiktas Burak Yilmaz a venire in Italia. Potrà essere l'occasione per parlare anche del difensore del Bursaspor Ertugrul Ersoy, che ha una clausola di sei milioni e piace anche alla Lazio.