Lecce-Bologna, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Via del Mare di Lecce domenica 4 giugno, alle ore 21:00. Il Lecce ha pareggiato sette partite interne in Serie A contro il Bologna (2 vittorie, 4 pari), solo contro il Milan conta più segni X” casalinghi nella competizione (nove). La gara sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 20:30.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.



BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten, Ferguson; Orsolini, Arnautovic, Barrow.