Tensione alta fuori dallo stadio Via del Mare a poche ore dal lunch match di Serie A tra Lecce e Bologna. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, i tifosi giallorossi hanno preso a sassate gli autobus che portavano i circa 400 tifosi ospiti verso lo stadio. Un agguato a sorpresa, sostiene il quotidiano, messo in atto da tifosi incappucciati. Due leccesi sono stati fermati e portati in Questura, alcuni sostenitori rossoblù potrebbe essere rimasti contusi.