Il Lecce compra bene, e vende ancora meglio. Senza grande bisogno di liquidità, i giallorossi hanno fissato una valutazione di 20 milioni per Hjulmand. Messaggio registrato dai club interessati, in Italia e all’estero; in Serie A si sono tirati indietro, ad affondare il colpo è lo Sporting Lisbona pronto ad accontentare la richiesta dei giallorossi.