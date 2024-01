Lecce-Cagliari 1-1: il tabellino

Lecce-Cagliari 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 31' p.t. Gendrey (L), 23' s.t. Oristanio (C)



Assist: 31' p.t. Oudin (L), 23' s.t. Viola (C)



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez (34' s.t. Blin), Ramadani, Kaba; Oudin (40' s.t. Dorgu), Krstovic (34' s.t. Piccoli), Strefezza (25' s.t. Almqvist). All. D'Aversa



Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou (44' s.t. Deiola); Viola; Oristanio (41' s.t. Di Pardo), Petagna. All. Ranieri



Arbitro: Massa di Imperia



Ammoniti: 35' p.t. Dossena (C), 22' s.t. Strefezza (L)