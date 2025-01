Lecce-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Laoffre uno scontro delicato per la lotta salvezza: allo Stadio Via del Mare si giocaI salentini di Marco Giampaolo sono 17esimi con 16 punti e arrivano dalle due sconfitte consecutive contro Lazio e Como.Hanno tre punti in più i rossoblù di Patrick Vieira, reduci dalla vittoria di Empoli e da un periodo di forma positiva, con una sola sconfitta (contro il Napoli) nelle ultime otto partite di campionato.Tutte le informazioni su Lecce-Genoa:

: Lecce-Genoa: domenica 5 gennaio 2025: 15.00: DAZN: DAZN: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente.. Giampaolo.: Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.. Vieira.- Diversi nodi da sciogliere in casa Lecce: Krstovic in vantaggio su Rebic, a centrocampo più Pierret rispetto a Kaba mentre dietro Guilbert è favorito su Pierotti per la fascia destra. Vieira ha invece le idee chiare per il suo Genoa: l'unico ballottaggio è in mezzo tra Thorsby, favorito, e Miretti.

- La telecronaca della partita su DAZN è affidata a Gabriele Giustiniani con il commento tecnico di Alessandro Budel.