Lecce-Cagliari, le formazioni ufficiali: Kristovic e Petagna dal 1'

Lecce-Cagliari è il terzo match in programma in questo sabato della 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. La gara prenderà il via a partire dalle 18 allo stadio Via Del Mare, ecco le formazioni ufficiali:



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Krstovic, Oudin. All. D’Aversa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri