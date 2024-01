Lecce-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 18 di sabato 6 gennaio, il 19° turno prosegue con Lecce-Cagliari, delicatissima sfida in chiave salvezza, specialmente per la formazione di Claudio Ranieri.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.



LE ULTIME - Torna a disposizione Almqvist, recuperato dall’infortunio. Rafia è partito per la Coppa d’Africa, così come Touba e Banda per i salentini. Nei sardi, Pavoletti si è fermato per un dolore al piede e sarà in dubbio fino alla fine, out Luvumbo che è andato in Coppa D'Africa. Sempre ai box Shomurodov e Lapadula.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Strefezza, Piccoli, Oudin. All. D’Aversa



CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makomumobu, Prati, Sulemana; Viola, Oristanio; Petagna. All. Ranieri