Marco Calderoni, terzino sinistro del Lecce, non nasconde la propria curiosità "nell'iniziare questo nuovo campionato di serie A. Andrà alzata l'asticella rispetto a quello che abbiamo fatto nell'ultima stagione: non basterà solo la corsa, ma ci vorrà maggiore qualità", si legge sull'Ansa.



"Siamo una squadra, che seguendo le direttive di mister Liverani, tende a proporre gioco, mantenendo il giusto equilibrio - continua - e a noi terzini il mister chiede di partecipare alla fase offensiva. Nel mio ruolo è arrivato Vera, giovane molto interessante, con caratteristiche simili alle mie. La concorrenza non fa che bene alla squadra, aiuta a dare il massimo in ogni allenamento".