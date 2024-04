Lecce, cambio di formazione all'ultimo: problemi per Sansone, dentro Krstovic

18 minuti fa



Problemi in casa Lecce. Il tecnico Gotti ha dovuto, infatti, operare un cambio alla formazione ufficiale scelta contro la Roma dopo che era già stata resa nota la distinta.



Il forfait riguarda l'attacco: Sansone, infatti, non farà parte della formazione titolare contro la Roma. L'ex Bologna, che non era in perfette condizioni fisiche, avrebbe dovuto giocare dal 1' ma ha alzato bandiera bianca e non ci sarà. Al suo posto dentro Krstovic che farà coppia con Piccoli in quello che si prefigura come un 4-4-2 di partenza.