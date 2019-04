LECCE-CARPI 4-1



LECCE: Bleve; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni (32′ Marino); Tabanelli (57′ Majer), Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Falco, Palombi (65′ Tumminello). A disposizione: Milli, Riccardi, Di Matteo, Arrigoni, Haye, Saraniti, Felici, Pierno, Doratiotto. Allenatore: Liverani.



CARPI: Piscitelli; Pachonik (63′ Rolando), Suagher, Kresic, Pezzi; Pasciuti, Coulibaly, Vitale, Marsura; Crociata (69′ Buongiorno); Arrighini (17′ Vano). A disposizione: Serraiocco, Sambo, Marcjanik, Sabbione, Piscitella, Romairone, Wilmots. Allenatore: Castori.



Marcatori: 56′ Venuti (L), 62′ Mancosu (L), 64′ Falco (L), 73′ Tumminello (L), 81′ Suagher (C);



Ammoniti: Lucioni, Meccariello (L), Pasciuti (C);

Espulsi: 82′ Lucioni (L) per somma di ammonizioni;



Arbitro: Fabio Piscopo di Imperia (Vecchi-Affatato; IV Gariglio);

Spettatori: 9.360.