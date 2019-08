Il Lecce è a un passo dal chiudere il super acquisto in prestito dal Paris Saint Germain di Maxim Choupo Moting. L'attaccante camerunese ma con passaporto tedesco va ancora convinto ma i club hanno trovato un'intesa sul trasferimento. Ex Amburgo, Schalke e Stoke è stato più volte corteggiato da club italiani come Inter, Roma e Napoli.