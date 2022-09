L’intuizione estiva, l’arrivo a Lecce e la commozione per i cori a lui dedicati, poi peròper il francese, ancora lontano dalla forma migliore e dal poter dare un reale contributo allaOra però la sosta potrebbe fare al caso dell’excheed è pronto a prendere posto al centro della difesa del- Tra i tifosi giallorossi sono partiti i primi mormorii:Lui è sempre stato nascosto, in disparte.dopo la rete valsa tre punti a Salerno. Umtiti sta trovando la condizione ottimale e migliora giorno dopo giorno. Baroni ha fatto intendere die di ritenerlo, buono da sfruttare quando ci sarà l’opportunità giusta. Necessita ancora di entrare nei meccanismi tattici di un Lecce che nel reparto sta comunque facendo bene grazie a- L’occasione arriverà presto. Ha bisogno di giocare e su di lui è stato fatto un lavoro ad hoc per portarlo ad avere condizioni fisiche accettabili.nello scontro salvezza del Via del Mare al rientro dopo lo stop per le nazionali. Si tratta di una gara segnata con un circoletto rosso per lui e la squadra che vuole dare seguito alla vittoria con la Salernitana blindando la difesa.– Umtiti è arrivato a Lecce negli ultimi giorni di agosto in, in cambio di alcuni bonus legati a salvezza e presenze del giocatore. L’idea era partita dall’agente, sempre dal club catalano. L’obiettivo è. Il ct francese non gli ha chiuso le porte della nazionale a patto che torni a giocare con continuità. Prima il Lecce e poi la Francia per il sogno del bis Mondiale.