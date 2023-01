Lecce-Milan non è una partita come le altre per Lorenzo Colombo, giovane attaccante in prestito dai rossoneri ai salentini. Proprio ai canali del club giallorosso, Colombo racconta: "È una partita che, a livello personale, pesa. Ma ci tengo a fare bene, come in ogni altra gara, e qualora dovessi segnare non penso che esulterei".



STAGE CON LA NAZIONALE - "Disputare un mondiale con la maglia azzurra è il mio grande sogno, ma in questo momento non ci penso. Se poi il futuro avrà per me questo compito, sarei contento".



CAMPIONATO CON IL LECCE - "Stiamo facendo un grandissimo campionato, la nostra forza è il gruppo e lo spirito di sacrificio. Ma non ci accontentiamo, la stagione è ancora lunga. E io volevo dimostrare di meritare la Serie A, ci sto riuscendo".



BARONI - "Per me mister Baroni è stato fondamentale: ha sempre creduto in me, è una fortuna poterci lavorare insieme".



CEESAY - "Con Assan mi trovo bene, così come con gli altri compagni di reparto. In campo si nota".