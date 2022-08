A segno nel pareggio del suo Lecce a Napoli, l'attaccante Lorenzo Colombo ha parlato così a Dazn:



"Questo è uno stadio meraviglioso, i tifosi fanno casino, ho sentito un fischio e pensavo fosse l'arbitro. Me lo ha fatto ritirare l'ho sbagliato ma sono rimasto in partita, non dovevo fermarsi a quell'episodio perché la squadra aveva bisogno di me e poi ho fatto gol. Cosa ruberei a Osimhen? La capacità di scattare in profondità. Vorrei arrivare lontano ma a piccoli passi. Oggi era un'opportunità di crescita come lo sarà quest'anno. Io devo dare il massimo, poi il resto arriverà. Questo Lecce ha un'anima incredibile, sputiamo sangue ogni domenica, siamo una grande squadre e lottiamo per il nostro popolo. Con questo spirito possiamo arrivare lontano"