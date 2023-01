L'attaccante del Lecce Lorenzo Colombo ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Verona: "Oggi è una nuova partita e questo Lecce deve mettere in campo ancora più carattere di quello messo contro il Milan. La consapevolezza è che, per arrivare dove voglio, c'è ancora tanto da migliorare e devo lavorare tantissimo. Vivo ogni settimana come una possibilità per conoscere meglio me stesso".