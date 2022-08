Lorenzo Colombo a DAZN: "Sul rigore i tifosi hanno fatto casino in questo stadio meraviglioso, ho sentito un fischio e credevo fosse l’arbitro. Ho calciato e dopo mi sono accorto che non era così. Me l’ha fatto ritirare e ho sbagliato. Ma sono restato in partita, la gara era ancora lunga e la squadra aveva bisogno di me. Non mi dovevo fermare a quell’episodio e poi è arrivato il gol.