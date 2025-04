Lecce-Como LIVE dalle 15, le formazioni ufficiali: dentro Pierotti e Nico Paz, Strefezza in panchina

Lecce-Como, 33esima giornata di Serie A.

Si apre al Via del Mare la 33esima giornata di Serie A, conI padroni di casa, a cui la vittoria in campionato manca dal 31 gennaio, si trovano a +2 dalla zona retrocessione e cercano quindi punti fondamentali per continuare a rincorrere la salvezza. I lombardi invece stanno attraversando uno dei migliori momenti della stagione e cercano la terza vittoria consecutiva in Serie A dopo quelle contro Monza e Torino.: -Falcone; Veiga, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic.Giampaolo.

Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Ikoné, Nico Paz, Diao; Douvikas.Fabregas.: Sozza: -: -