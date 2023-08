Lecce-Como 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 27’pt Almqvist



Assist: 27’pt Banda



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo (15’pt Dorgu); Rafia (28’st Blin), Ramadani, Gonzalez; Almqvist (38’st Burnete), Strefezza (28’st Corfitzen), Banda (25’st Di Francesco). All. D’Aversa



Como (4-4-2): Semper; Cassandro (36’st Vignali), Odenthal, Iannou, Barba; Bellemo, Abildgaard, De Cunha (36’st Kerrigan), Chajia (25’st Mustapha); Cerri (25’st Gabrielloni), Cutrone (25’st Baselli). All. Longo



Arbitro: Rutella di Enna



Ammoniti: 2’pt Baschirotto (L), 19’pt Cassandro (C), 23’pt Abildgaard (C), 40’st Dorgu (L)