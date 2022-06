Il Lecce sta valutando un rinforzo low cost a centrocampo: il ds Corvino potrebbe fare un tentativo per Daniele Baselli, svincolato dopo la fine del contratto con il Cagliari. Il classe '92 ha lo stesso agente di Colombo che il Lecce sta provando a prendere in prestito dal Milan - si lavora sull'inserimento di un riscatto - e nei discorsi per l'attaccante l'ultima stagione in prestito alla Spal si è parlato anche della possibilità di portare a Lecce Baselli.



CONCORRENZA - Per il giocatore però c'è la concorrenza del Cagliari dove ha giocato nella seconda parte della stagione scorsa prima che scadesse il contratto: i rossoblù, che ripartiranno dalla Serie B, in panchina hanno scelto Fabio Liverani che vorrebbe convincere Baselli a rimanere firmare un nuovo contratto.