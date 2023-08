Giornata di mercato per il Lecce, che in questi giorni sta lavorando per riportare in Italia Rémi Oudin, attaccante classe '96 che nella scorsa stagione aveva già giocato in giallorosso in prestito totalizzando tre gol in 31 pesenze, delle quali 12 dal primo minuto. A fine stagione è tornato al Bordeaux, ma ora Corvino sta lavorando per riprenderlo a titolo definitivo e oggi c'è stato un incontro per provare ad accelerare.