Il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato ai microfoni di firenzeviola.it. Queste le sue parole: "Almqvist e Krstovic? Il mio compito è sempre quello di scandagliare mercati che siano sostenibili e che siano in linea con un bilancio sano, che non deve avere perdite. Almqvist e Krstovic in tal senso sono figli di un mercato fatto più con le idee che col portafoglio".



FIORENTINA - Siamo solo alla terza giornata di campionato... siamo solo alle "prove di trasmissione". Questa è una fase in cui siamo ai nastri di partenza. I giudizi ora sono frettolosi, sia in un senso che in un altro. Intanto la Fiorentina ha superato il playoff di Conference e perdere contro l'Inter ci sta: a volte meglio perdere 4-0 che 1-0. Una volta, con il Lecce di qualche anno fa, perdemmo 6-0 a San Siro e mi presentai negli spogliatoi con i pasticciotti, per far capire alla mia squadra che sapevo che il gruppo aveva dato tutto".



MILENKOVIC - Non c'è solo lui nella Fiorentina attuale tra i giocatori che ho portato. Ci sono anche Terracciano, Sottil, Castrovilli e il giovane Comuzzo, che è diventato un nazionale... contro il Lecce ho visto una Fiorentina che ha dominato nel primo tempo, forte anche del timore reverenziale che aveva la mia squadra. Come i viola hanno abbassato il ritmo, si è concretizzata la rimonta. A volte il calcio è spietato: ti può aiutare come ti può penalizzare".