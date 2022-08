La pazza idea del Lecce di portare Umtiti in Italia sta prendendo corpo. A confermarlo è l'uomo mercato dei giallorossi Pantaleo Corvino: "Non posso smentire che ci sia una trattativa, è una delle tante idee che ci vengono in mente. Noi lavoriamo in silenzio e all'ombra su tante idee, alcune volte mi rimproverano anche di non riuscire a comunicare alcune notizie che potrebbero diventare interessanti a livello mediatico. Ma se un'idea esce fuori, come in questo caso, l'opportunità si può alterare".