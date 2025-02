Lecce, Corvino: "Dorgu cessione storica. Abbiamo rifiutato un'offerta per Krstovic"

Getty Images

Il Lecce ha realizzato la cessione più remunerativa della sua storia, vendendo Patrick Dorgu al Manchester United per 30 milioni più bonus fino a 7,5. Una cifra a cui i salentini non avrebbero potuto dire di no.

OPERAZIONE DORGU - L’operazione, in conferenza stampa, è stata definita “straordinaria” dal presidente Saverio Sticchi Damiani: “E’ la nostra cessione record. Abbiamo detto più volte che Dorgu non sarebbe partito a gennaio, ma poi è arrivato il Manchester United. Noi abbiamo risposto affermano che non avevamo intenzione di cederlo, senza chiedere rilanci. Il Manchester, però, ha insistito, anche se avevamo chiesto di rinviare tutto a gennaio, promettendo anche al ragazzo che non avrebbe perso l’opportunità. Gli inglesi ci hanno comunicato la loro volontà, del club e del suo allenatore. C’è stato un aut-aut e abbiamo dato questo messaggio anche allo stesso calciatore. Dorgu non si può giudicare. L’insieme di questo fattori ci ha portato a pensare che dalla coerenza saremmo passati ad un impuntarsi stupido”.

CORVINO - Insieme a Sticchi Damiani ha parlato anche il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino, come riporta calciolecce.it: “Non vogliamo contraddirci, ma come ha detto il presidente per ragioni di società, che condivido, si passa per quello che non si è. Sarebbe stato irrealistico non fare questa cessione, che deve creare risorse per creare un Lecce migliore”.

KRSTOVIC E TETE MORENTE – “E’ stata una scelta di necessità, abbiamo fatto un sacrificio in un reparto in cui avevamo qualcosa in più. Poi abbiamo rifiutato altre offerte, come quella per Krstovic o anche una di 4 milioni per Tete Morente, arrivata dall’estero domenica sera. Krstovic? Il prezzo lo farà il mercato”.