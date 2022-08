Pantaleo Corvino, uomo mercato del Lecce, ha presentato in conferenza il nuovo acquisto Lameck Banda:



"Mi sembra importante dire che come spesso ci succede cerchiamo di trovare le risorse in casa, poi dietro l’angolo e poi, come in questo caso, andiamo più lontano. Lameck per noi è una potenzialità importante. Alla sua giovane età ha già presenze con lo Zambia ed in Europa League. E’ un esterno che fa del suo dribbling la sua arma migliore, per poi trovare la conclusione o l’assist per i compagni. Il titolo definitivo con il contratto lungo è segno che crediamo tantissimo in lui"