Il dirigente del Lecce Pantaleo Corvino ha parlato a margine della presentazione del nuovo calciatore Tommaso Cassandro:



"Nonostante pensavamo che, dopo tutto il lavoro fatto, ci sarebbe stato un po' di abbassamento della tensione, in realtà non c'è stato. La concentrazione deve essere massima, sia in entrata sia in uscita. È un momento di travaglio sul mercato questo. Siamo una rosa che se dovessero andare a compimento delle operazioni in corso, che confermiamo, ovvero Bistrovic, Cetin e Bjorkengren, sarebbe di 24 giocatori più 3 portieri. Bistovic? "Non abbiamo messo nessuno sul mercato, non era un esubero. Lo abbiamo preso ad agosto perché convinti potesse essere protagonista. Se il calciatore ci dice che non si sente protagonista e può esserlo altrove, noi dobbiamo tenere conto di ciò. Bistrovic fu pagato 12 milioni, Cetin dalla Roma 13. Sono giocatori che se non si sentono protagonisti hanno comunque proposte".