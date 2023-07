Il responsabile dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha risposto ad alcune domande di mercato in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Roberto D'Aversa: "Un ritorno di Umtiti da svincolato? Impossibile. Oudin? Abbiamo detto che ci sono strategie chiare tenendo conto delle finanze. Con Pongracic ci siamo mossi in una determinata maniera, ma non è detto che faremo uguale per gli altri".