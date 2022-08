Pantaleo Corvino, dt del Lecce, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione dell'attaccante Joel Voelkerling Persson, arrivato a titolo definitivo dalla Roma: "Un attaccante puro dotato di una grande forza fisica. È una punta molto dinamica che sa attaccare e aggredire gli spazi, che sa muoversi su tutto il fronte offensivo. Siamo convinti che quanto ha fatto in Primavera, possa farlo anche in serie A. Per questo lo abbiamo preso a titolo definitivo, anche se la Roma si è aggiudicata il 50% sulla futura rivendita"."Siamo stati chiari, siamo in serie A e per questo dobbiamo ripartire dalle fondamenta. Abbiamo detto, prendendoci tante responsabilità, che c'era tantissimo da fare. Poi, dopo aver fatto diverse operazioni, abbiamo detto che c'era tanto da fare. Ora dopo che abbiamo fatto 11 operazioni in entrata e 11 in uscita, devo dire che manca poco da fare.Sappiamo che quel poco da fare è solo in un reparto dove eravamo andati per primi. Lo avevamo fatto scegliendo un’opportunità straordinaria come. Esistono i contrattempi, ora mancano 10 giorni all’inizio del campionato e non so quando riusciremo a completarlo, perché i marcatori sono una razza in via di estinzione e giocatori di quel tipo hanno costi troppo elevati. Dovremo trovare delle opportunità in base alle nostre casse. Quel poco che rimane per noi sarà uno sforzo immane per presentarci ai nastri di partenza all’altezza della situazione. Noi cerchiamo di fare il meglio che possiamo per dare delle fondamenta alla squadra, perché il Lecce ha bisogno di pensare al futuro".