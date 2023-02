Nel corso di una intervista aTvPlay, Pantaleo Corvino ricorda: "Non so cosa farà in futuro e non sono io a poterlo consigliare. Era già maturo quando lo presi in viola, figuriamoci adesso. Quando vedi un giovane che viene pagato dalla Juventus 80 milioni di euro mi viene in mente quando ho rischiato prendendo anche qualche rimprovero dal club per aver tolto uno slot da extracomunitario alla prima squadra, pagandolo un milione e mezzo. Poteva sembrare una cosa incoerente ma quelli come noi i rischi li devono saper prendere".