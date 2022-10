Lecce-Cremonese 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 19’ p.t Ciofani rig. (C), 42’ p.t. Strefezza rig. (L)



Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo (15’ s.t. Pezzella); Gonzalez (25’ s.t. Bistrovic), Hjulmand, Askildsen (25’ s.t. Blin); Strefezza (39' s.t. Strefezza), Colombo (1’ s.t. Ceesay), Banda. All. Baroni



Cremonese (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri (29’ s.t. Quagliata); Castagnetti, Ascacibar (20’ s.t. Meitè); Zanimacchia (38’ s.t. Buonaiuto), Pickel, Okereke (29’ s.t. Afena-Gyan); Ciofani (20’ s.t. Dessers). All. Alvini



Arbitro: Marinelli di Tivoli



Ammoniti: 18’ p.t. Falcone (L), 40’ Okereke (C), 7’ s.t. Askildsen (L), 33’ Pezzella (L)