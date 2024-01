Lecce, dall'Argentina arriva Pierotti: le cifre

Il Lecce pesca sul mercato argentino. In arrivo per 1,2 milioni di euro dal Colon c'è l'attaccante Santiago Pierotti (classe 2001), atteso lunedì in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare un contratto fino a giugno 2027. Il calciatore ha anche il passaporto italiano, quindi non è extracomunitario.