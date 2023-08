In vista di Fiorentina-Lecce, il tecnico dei salentini Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa. Tra le sue parole spazio anche ad alcune riflessioni sul nuovo acquisto Mohamed Kaba:



"Non è facile cambiare nazione e stile di gioco. Kaba con la Lazio è subentrato benissimo e si sta adeguando ai nostri allenamenti. Gli altri sono più avvantaggiati ma è un giocatore di spessore. Non conosce la lingua ma sa giocare a calcio".