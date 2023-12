In vista della sfida di San Siro contro l'Inter, l'allenatore del Lecceha parlato in. Di seguito le dichiarazioni:- ". Da parte nostra ci deve essere la volontà di andare a fare risultato pur sapendo che è una partita proibitiva. Nonostante la vittoria non arrivasse da tempo la nostra squadra è sempre stata audace.. L'importante è la compattezza di squadra, a prescindere dall'aggressione o l'attesa. La comune costante è vincere il duello personale".- ". Nei momenti di difficoltà sarebbe positivo stare a contatto coi ragazzi. Sulle 5 ammonizioni, almeno 2 sono state gratuite col quarto uomo che vuole fare il protagonista anziché pensare alle cose serie".- ". Cambiano solo le caratteristiche dei giocatori, ad esempio sia Blin sia Ramadani sono diversi da Gonzalez".- ", ma l'impegno non sarà più semplice. Oltre a Lautaro,. L'Inter ha sfiorato la vittoria della Champions ed ora sta facendo un cammino di altissimo livello. Lo stadio spinge molto. Li rispettiamo così come rispettiamo tutti. Per portare a casa un risultato positivo bisognerà andare oltre il 100%. Va affrontata come una partita di calcio".- ", è stato a letto 4-5 giorni".- ". Sono bravi ragazzi, umili.. È gratificante siano arrivati a questo livello, ma anche nella mia rosa ci sono prospetti del genere".- "Gli errori d'esperienza sono fisiologici., basti pensare alla partita col Frosinone. Qualche lacuna l'abbiamo avuta ma per far risultato a Milano non dobbiamo commettere errori".