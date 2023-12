Roberto D'Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato a Sky Sport prima della sfida con il Bologna: "Krstovic fa fatica a segnare? Ultimamente ha perso un po' smalto, ma sta dando segnali importanti. Le qualità del giocatore le conosciamo e bisogna insistere perché presto tornerà a fare gol. Non deve pensarci lui, ma il resto della squadra".



BOLOGNA CON VAN HOOIJDONK AL POSTO DI ZIRKZEE - "Hanno caratteristiche diverse. Joshua viene a cucire il gioco, l'altro è più prima punta. Noi dobbiamo ragionare sul fatto che dobbiamo fare una partita aggressiva, loro con il palleggio ci possono mettere in difficoltà".



L'ESORDIO DI ZIRKZEE A PARMA - "Si vedeva che era importante. E' arrivato a gennaio, in una squadra che lottava per non retrocedere. Si vedeva che era importante e, quando Sartori mi ha telefonato, ho dato solo pareri positivi. Anche io ho due centravanti, con Piccoli oltre a Krstovic".