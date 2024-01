Lecce, D'Aversa: 'C'è rammarico, ma la Juve ha meritato. Dobbiamo migliorare alcuni aspetti'

Il Lecce cade in casa 3-0 contro la Juventus dopo un'ora giocata alla pari e ad alto livello; nella ripresa però la doppietta di Vlahovic e la testata di Bremer hanno messo il punto finale sulla gara. A fine partita, il tecnico dei salentini Roberto D'Aversa ha risposto alle domande di DAZN:



Cosa ha detto ai suoi calciatori per salvare quell'ottima ora di gioco?

"Abbiamo fatto buoni 60', dopo il gol però è venuta fuori la forza della Juve, alla quale è difficile fare gol. Potevamo lavorare meglio nella gestione, c'è rammarico sul primo gol perché con un calciatore a terra abbiamo spinto per andare a fare gol e l'abbiamo subito in contropiede".



Dopo il gol subito siete un po' spariti dal campo, andando in confusione.

"Sì, probabilmente il gol subito ha smontato le convinzioni dei ragazzi. Quando subisci gol in una gara dove per numeri te la sei giocata alla pari con la Juve, ma che in realtà ti trovi a commentare un 3-0, che è il dato che conta di più, è venuta fuori la determinazione e la qualità. Il risultato è meritato".



Cosa sta mancando in questo momento: concretezza in avanti o solidità dietro?

"Nelle ultime gare abbiamo affrontato Atalanta, Lazio, Inter e Juve, questo giustifica anche il solo punto fatto. Se analizziamo il primo gol, nasce da una situazione in cui stavamo facendo un cambio, abbiamo avuto fretta e concesso la ripartenza. Ad inizio campionato si pensava che dovessimo lottare fino all'ultima giornata per salvarci, ora con 21 punti dobbiamo ragionare sui 16/17 punti che potrebbero aiutare a salvarci prima e raggiungere il nostro obiettivo. Il calendario in queste giornate non ci ha aiutato. Se non abbiamo fatto più punti è perché vanno migliorati questi due aspetti".