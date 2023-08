Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro il Como:



FORMAZIONE - "Decido chi mandare in campo un minuto prima dell’inizio della partita, questa è anche una forma di rispetto nei confronti dei ragazzi. Voglio valutare i ragazzi sotto tutti i punti di vista, chi va in campo sono frutto di un’attenta valuzoone. Oggi però con cinque cambi sono molto importanti anche coloro che entrano a gara in corso. Ceesay? Ha vissuto un periodo particolare con le trattative ma adesso è con noi ed è pronto a dare il suo contributo. Rafia? Lui rende meglio in una posizione di tre quarti, perciò lo voglio mettere nella condizione per rendere al meglio in campo".



HJULMAND - "Sono abituato a parlare solo di aspetti tecnici della squadra nel pre gara. Abbiamo perso un giocatore importante, oggi però penso solo a chi far giocare in quella porzione, ho a disposizione Ramadani, Berisha, ma penso solo al Como. Il capitano? Lo possono fare in diversi, sotto quell’aspetto abbiamo perso una figura importante. Conta però avere quattro cinque giocatori che facciano sentire l’importanza di questo ruolo. Mi viene in mente Blin che ha le qualità per prendere la fascia. Falso nuove? Non abbiamo tante soluzioni in avanti. La scelta di aver fatto giocare Strefezza in quel ruolo è perché ha qualità sotto porta e quindi penso che in quel ruolo possa far bene, lo dico per le sue caratteristiche".