Lecce, D'Aversa: 'Ci manca un rigore, è un fallo chiaro su Piccoli. Assenze contro l'Inter? Andiamo avanti...'

Raggiunto da DAZN nel post partita di Torino-Lecce, l'allenatore dei giallorossi Roberto D'Aversa ha analizzato la prestazione della squadra. Nelle parole del tecnico anche una rimostranza per una situazione non valutata dall'arbitro: "I ragazzi oggi hanno fatto una buona gara, il primo tempo è stato molto equilibrato. Abbiamo subito gol su un nostro errore, abbiamo sbagliato un appoggio semplice concedendo una ripartenza. Successivamente, con l'espulsione, la partita è finita lì. Chiaramente c'è da valutare anche la situazione del primo tempo, credo che ci manchi un calcio di rigore. Il portiere è uscito in ritardo sui piedi di Piccoli, lui ha fatto un pallonetto e poteva ancora intervenire su pallone: per me, dal campo, era calcio di rigore. Dove possiamo incidere noi era sull'azione del primo gol, non concedendo la ripartenza, e poi abbiamo avuto delle occasioni per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Il dispiacere è che torniamo a casa con l'ennesima sconfitta. La situazione del rigore durante la partita non è stata neanche menzionata. Un confronto con l'arbitro? Non c'è bisogno, le immagini parlano chiaro, è un intervento in ritardo dove Piccoli lo anticipa e il portiere entra sul giocatore. Magari sentiremo dire che non c'era imprudenza ma per me quello era rigore. Ripeto, però, che dobbiamo pensare a dove dobbiamo migliorare noi. Abbiamo concesso un gol da fuori area a Bellanova, ma ci sono anche le qualità degli avversari. Abbiamo avuto un'occasione con Kaba davanti al portiere ma non l'abbiamo sfruttata, e il risultato è meritato da parte del Torino, ma fino a quando non siamo rimasti in 10 non so se la sconfitta fosse il risultato più giusto."



Sui cambi:

"Ho un gruppo in cui definisco tutti titolari. Roberto Piccoli sta facendo ottime cose. Venivamo da una batosta fuori casa, abbiamo giocato domenica e di nuovo venerdì, contro il Torino che è una squadra molto fisica, e si è pensato di mettere dei giocatori che sul piano fisico potessero pareggiare questa qualità degli avversari e devo dire che nel primo tempo lo abbiamo fatto, la partita è stata ordinata ed equilibrata. Sappiamo che il Torino ti fa giocare poco, siamo stati bravi a creare alcune circostanze ma il rammarico è tornare a casa con una sconfitta."



Sulle indicazioni dalla panchina per Almqvist:

"Dovevamo recuperare la partita, lui era vicino alla panchina ed è normale che ci fossero indicazioni per lui come succedeva per Oudin nel primo tempo."



Le squalifiche di Dorgu e Pongracic in vista dell'Inter quanto peseranno?

"Vedremo domenica. Sicuramente ha influito sulla partita di stasera perché l'espulsione ha lasciato la squadra in 10, non tanto sulla prossima. Sicuramente un giocatore esperto doveva gestire meglio la situazione, ma guardiamo avanti."



I tifosi si stanno chiedendo cosa accade a questo Lecce?

"Riportare le considerazioni che si fanno sui social non serve. Noi dobbiamo guardare al nostro percorso e al nostro obiettivo, che è quello della salvezza. Nell'arco del campionato non siamo mai stati nelle ultime tre posizioni di classifica, ragioniamo in maniera equilibrata. Non serve riportare le cose negative. L'aspetto positivo è che in questo momento saremmo salvi".