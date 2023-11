Il tecnico del Lecce Roberto D'Aversa ha parlato a DAZN dopo il pareggio casalingo contro il Milan.



Ci dà la visione sul gol annullato?

"Il presidente ha parlato, sa quello che voleva dire. Nel primo tempo abbiamo preso due gol ingenui, poi siamo stati bravi a recuperarla e sul campo a vincerla. Non sta a me commentare l'episodio, l'avete visto tutti".



Dove nasce questa rimonta?

"Avevo chiesto di riprenderci quello che avevamo lasciato a Roma. Andare sotto di due gol poteva ammazzare chiunque, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere una grande condizione. C'è un gruppo coeso, il rammarico è aver esultato per averla vinta e così non è stato".



Ci credevi molto.

"Nell'intervallo ho fatto rivedere le azioni dei gol subiti, non possiamo subirne uno da fallo laterale. Quello che conta è la voglia di vincere il duello personale, nel secondo tempo i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine. I subentrati hanno fatto bene, avevamo ribaltato la partita ed era importante. Peccato che in due partite nel finale abbiamo visto bruciare cinque punti: a Roma per demerito nostro, oggi non solo. Speriamo che non pesino, non dimentichiamoci che noi lottiamo per salvarci".



Quali sono le prospettive per Dorgu?

"E' un giovane, l'anno scorso giocava in Primavera e ha qualità importanti. Sta crescendo molto e per lui vedo un futuro roseo come per altri giovani. Mi auguro comunque che resti tanto tempo con noi, è già pronto e lo ha dimostrato oggi e in altre gare".