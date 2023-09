Roberto D'Aversa, allenare del Lecce, parla del match di domani contro la Salernitana.



"In questo campionato ci sono solo partite insidiose - dichiara D'Aversa, come riporta l'Ansa -, dopo Lazio e Fiorentina, non possiamo pensare che questa sia una gara più semplice, contro una squadra che dispone di una rosa ampia. Il risultato finale passa dalle sfide personali, questo è quello che mi preme di più e nel primo tempo disputato contro la Fiorentina non abbiamo fatto bene".



Sui nuovi arrivati, gettati nella mischia a Firenze e rivelatesi scelte azzeccate, l'allenatore è esplicito: "Kaba ha dimostrato in queste due gare di entrare molto bene, all'inizio ha avuto difficoltà di ambientamento, altri suoi compagni erano più pronti nel capire il linguaggio. In campo ha dimostrato qualità importanti, sia lui che Krstovic domani saranno della partita, hanno una buona condizione fisica, non sono ancora al massimo ma posseggono un buon minutaggio".



Infine una sua idea di come sarà questa serie A: "E' un torneo molto equilibrato e, per come si è partiti, la quota salvezza potrebbe essere più alta rispetto alle passate stagioni".