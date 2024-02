Lecce, D'Aversa: 'Dobbiamo concretizzare quello che costruiamo. Motta? Ecco cosa penso di lui'

Bologna-Lecce è uno dei match più promettenti del 24° turno di Serie A. Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore dei pugliesi Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.



MOMENTO DI FORMA - "Mi aspetto un Lecce con la volontà di fare la prestazione come sempre, con la speranza di aggiungerci determinazione. Da parte nostra ci deve essere la volontà di fare risultato fuori casa. Dobbiamo concretizzare quello che di buono costruiamo. Credo che nel complesso ci siano tanti aspetti positivi, poi si può sempre migliorare".



VENUTI - "Le soluzioni sono quelle. Venuti avrebbe meritato un po' di spazio: inizialmente ha pagato un infortunio, poi il campionato importante di Gendrey. Non ci sono comunque perplessità: Lorenzo gode della mia massima fiducia ed è pronto".



BOLOGNA - "Il Bologna sta facendo un campionato importante, sono sesti e si sono rinforzati a gennaio. Nella partita di andata abbiamo fatto benissimo nel primo tempo, poi loro sono stati bravi nella ripresa a passare in vantaggio. Indipendentemente dalla gara di andata, dobbiamo essere bravi a giocare compatti, perché loro sono completi e ben allenati da Motta, che stimo molto".