Intervenuto prima della gara tra Lecce e Milan, Roberto D'Aversa, tecnico dei salentini, ha parlato così a Dazn: "Voglio la stessa personalità e propostitività di Roma, tranne i primi 15 minuti. Siamo stati bravi a restare in partita. Voglio vedere la prestazione, il risultato è una conseguenza. Milan senza Loftus Cheek? Cambia qualcosa a livello di caratteristiche, ma noi non prescindiamo dalla squadra avversaria. Dobbiamo scendere in campo con determinazione. Quando affronti il Milan devi dare il 120%. Oudin in panchina? C'è Rafia he sta facendo benissimo".