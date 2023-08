Nel prepartita di Fiorentina-Lecce il tecnico dei salentini, Roberto D'Aversa, è intervenuto ai microfoni di Dazn:



"Dopo un risultato positivo come quello con la Lazio, di solito, durante la settimana, si lavora con più entusiasmo. Ma questo, come ho detto ai miei giocatori, non deve trasformarsi in presunzione".