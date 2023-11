Serata amara per il Lecce di Roberto D’Aversa, che dopo il 2-2 col Verona spiega il rammarico per una partita che si poteva vincere: “Siamo andati due volte in vantaggio, ma dovevamo chiuderla prima. Nel finale addirittura Falcone è stato bravo a salvare il risultato. Ci deve servire da lezione. Oudin e Sansone hanno fatto una grande partita dimostrando di essere importanti. Piccoli è sfortunato con i gol annullati, ma se continua così può arrivare in doppia cifra. Lui e Strefezza sono entrati bene”.