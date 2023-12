Intervistato ai microfoni di Dazn, Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, ha parlato così dopo la sconfitta con l'Atalanta: “Anche se avessimo pareggiato avremmo potuto avere da recriminare, i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, stiamo lavorando bene siamo rammaricati per il risultato. Cosa è mancato? Solo un pizzico di precisione, penso alle occasioni di Krstovic, Oudin e Piccoli. Eravamo in emergenza ma non è una scusa, sono opportunità per altri. Kaba è tornato quello che conoscevamo, bene anche Rafia. Krstovic titolare? L'ho scelto in base alle caratteristiche di Djimsiti, Nikola sa tenere palla e infatti ha avuto due palle gol clamorose, come l’ha avuta Roberto. Entrambi possono fare bene indipendentemente da chi parte dal 1'. Avremmo voluto chiudere l'anno con un risultato positivo per chi ci ha seguito fino a Bergamo, il rammarico è quello”.