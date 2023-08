Il Lecce strappa tre punti importanti sul campo della Fiorentina. Nel post-partita il tecnico dei salentini Roberto D'Aversa ha commentato il match in conferenza stampa.



SECONDO TEMPO DECISIVO - "Ha inciso l'atteggiamento. Nel primo tempo, anche sapendo che sarebbero partiti forte, abbiamo regalato subito gol su calcio d'angolo. Il problema è stato di tutti, nell'intervallo ho fatto dei cambi ma avrei dovuto farne tante altri. Non era semplice, ma essendo una squadra così giovane possiamo crescere".



MODULO - "Già nel primo tempo dovevamo lavorare col 4-2-3-1, ma poi lavorando con Rafia su Arthur un cambio tattico c'è stato. E nel recupero palla Rafia si ritrovava su una posizione più consona alle sue caratteristiche. Lui è un giocatore tecnico e deve fare più gol e determinare di più".



CARATTERE - "Sono contento del carattere, ma nel primo tempo sembravano noi quelli che avevano giocato giovedì in Europa. Ha fatto la differenza l’aspetto mentale, quello determina tutto".