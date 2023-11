In vista della partita contro la Roma, il tecnico del Lecee Roberto D'Aversa ha presentato la sfida in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni:- "Dobbiamo ragionare su noi stessi. Di fronte avremo una squadra forte ed uno stadio sold-out.. Il risultato sarà una conseguenza. Il primo obiettivo deve essere far arrivare il meno possibile i palloni a loro.. Hanno tanti giocatori forti".- "Per me, dobbiamo portarlo a fare l'assist o alla conclusione., soprattutto perché il primo tempo è stato sottotono per tutti".- "nei parametri anticipati,. Nell'ultima partita non lo abbiamo utilizzato. Ci deve convivere sperando che lavorando come sta facendo questo problemino gli vada via".- ". Vedere che Berisha, Venuti e Piccoli finiscono la partita è un aspetto positivo. Inoltre il secondo tempo ci ha detto che se giochiamo con una determinata attitudine si vince".- ". Blin ha caratteristiche importanti a livello difensivo e di struttura. Giocando a due ci può essere Gonzalez, Kaba... Berisha è una mezz'ala ma col passare del tempo può arrivare a giocare a 2".